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Edirne'ye yılın ilk karı düşdü kent beyaza büründü

EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu.

04.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:12
EDİRNE'de dün gece yarısından itibaren yılık ilk karı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile kent beyaza büründü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava 'de etkisini gösterdi. Kentin, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinde başlayan kar yağışı, gece yarısından itibaren yüksek yerlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle başlayan kar yağışı, çatıları ve otomobilleri beyaza bürüdü.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde de devam edeceğini söyledi.
Edirne'ye yılın ilk karı düşdü kent beyaza büründü

Edirne, Güncel

Kaynak: DHA


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