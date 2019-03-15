Edirne Yeni Zelanda'da Camiye Yapılan Saldırı Edirne'de Kınandı

Kaynak: DHA

Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırı Edirne'de kınandıTürkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilciliği üyelerinden oluşan grup, Eski Cami'de Cuma Namazı çıkışı, Yeni Zelanda'ın Christch kentinde iki ayrı camide 49 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı.Grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Yasin Naz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kat'a kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Aynı şekilde en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Ülkemizin Cumhurbaşkanına 'Diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail Terör Devleti'nin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Gözbebeğimiz Mescid-i Aksa'mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz dedi.YENİ ZELANDA'DA SALDIRIYI KINADILARYeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak yapılan saldırının İslamifobi olduğunu ifaden eden Naz, Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz diye konuştu. Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde ayrıldı.