Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

EDİRNE Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü

Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldüEDİRNE'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı parık halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti.

22.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:14
Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü
EDİRNE'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı parık halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti.
Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Yunus Saz'ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR arıza yaptı. Saz, TIR' yol kenarına park etti. Saz'ın arızayı haber vermesi üzerine TIR'ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR'a aktarıldı. Bu sırada S.G.'nin kullandığı 34 GA 0102 çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak, önce kenardaki TIR'ın dorsesine ardından da Yunus Saz'a çarptı. TIR, bariyere çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı. EDİRNE Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR’ın çarpmasıyla öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı Haberler
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı
Ceylan’ı döverek öldüren cani baba, ’Kızım istismara uğradı’ diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Haberler››Güncel››EDİRNE Yol kenarında bekleyen TIR sürücüsü, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:22: Isparta'dan kısa kısa - Haber 20:21: Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. - Haber 20:20: FLAŞ - Haber 20:20: Sivas'ta bir apartman karantinaya alınacak - Haber 20:20: Tekirdağlı minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler 16:07: Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor - Haberler 08:35: Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı - Magazin