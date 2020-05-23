EDİRNE Yunan askerinin şiddet uygulayıp eşyalarını aldığı göçmenlere esnaf yardım etti

Yunan askerinin şiddet uygulayıp eşyalarını aldığı göçmenlere esnaf yardım ettiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı olarak geçtikleri Yunanistan'da askerlere yakalanan Filistin ve Bangladeş uyruklu 1'i kadın 17 göçmen, üzerlerindeki para, cep telefonları ve ayakkabıları alınıp, darp...

23.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:36
Yunan askerinin şiddet uygulayıp eşyalarını aldığı göçmenlere esnaf yardım etti
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı olarak geçtikleri Yunanistan'da askerlere yakalanan Filistin ve Bangladeş uyruklu 1'i kadın 17 göçmen, üzerlerindeki para, cep telefonları ve ayakkabıları alınıp, darp edildikten sonra geri gönderildiklerini iddia etti. İpsala'dan, Keşan'a ayakkabıları olmadan yaklaşık 30 kilometre yürüyerek ulaşan göçmenlere bir işletmeci ayakkabı ve yiyecek yardımında bulundu.
Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarından yasa dışı yollarda Yunanistan'a geçen Filistin ve Bangladeş uyruklu 1'i kadın 17 göçmen, Yunan askerleri tarafından yakalandı. Yunan güven güvenlik güçleri iddiaya göre, göçmenler para, cep telefonu ve ayakkabıları alınıp, darp edildikten sonra geri gönderildi. İpsala'dan İstanbul'a dönmek isteyen göçmenler, ayakkabıları olmadan yaya olarak yola çıktı. Göçmenler, yaklaşık 40 kilometre yürüyerek Keşan ilçesine geldi. Yürüyemeyecek hale gelen göçmenler, İspat Cami mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir taksi durağına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, birçoğu maske takmayan göçmenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak taksi durağının yanındaki alanda topladı. Bu sırada göçmenleri gören bir esnaf ise göçmenlere ayakkabı ve yiyecek yardımında bulundu. Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere işlemleri için emniyete götürüldü. EDİRNE Yunan askerinin şiddet uygulayıp eşyalarını aldığı göçmenlere esnaf yardım etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

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