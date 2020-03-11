EDİRNE Yunan güvenlik güçleri göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti
Yunan güvenlik güçleri göçmenlere gaz bombası ile müdahale ettiEDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
11.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:30
Yunan güvenlik güçleri göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti
EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Göçmenler de taş atarak karşılık verdi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 13 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin iki gün aranın ardından bugün yine sert müdahalede bulundu.
Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine biber gazı sıkması üzerine burada bekleyen göçmenler de Yunan askerlerine taş atarak karşılık verdi. Bir süre sonra ise göçmenlerin üzerine tazyikli su sıkılarak müdahale edildi. Tazyikli su ve biber gazından etkilenen göçmenler ağaçlık alanlara kaçtı. Bölgede olaylar yer yer sürdü.
EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlere Yunanistan güvenlik güçleri biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Göçmenler de taş atarak karşılık verdi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Yunanistan'a gitmek için gelen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişleri sürüyor. Alanda 13 gündür aileleriyle kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenlere yardım kuruluşları ve Edirne halkı tarafından yiyecek ve kıyafet yardımı yapılıyor. Yunanistan'ın geçişlere kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçlerinin iki gün aranın ardından bugün yine sert müdahalede bulundu.
Yunan askerleri ve polisleri, tampon bölgede kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine biber gazı sıkması üzerine burada bekleyen göçmenler de Yunan askerlerine taş atarak karşılık verdi. Bir süre sonra ise göçmenlerin üzerine tazyikli su sıkılarak müdahale edildi. Tazyikli su ve biber gazından etkilenen göçmenler ağaçlık alanlara kaçtı. Bölgede olaylar yer yer sürdü.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :EDİRNE Yunan güvenlik güçleri göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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