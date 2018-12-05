Edirne Yunan Sınırındaki Donarak Ölen Bir Kaçağın Daha Cesedi Bulundu

Yunan sınırındaki donarak ölen bir kaçağın daha cesedi bulundu Edirne
'nin Meriç
ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan
'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede cesedi bulunan kaçağında donarak öldüğü belirlenirken, son 5 cesedi bulunan 4'ncü kaçak oldu.
Meriç ilçesine bağlı bin nüfuslu köydeki Yunanistan sınırı cevizlik mevkiindeki çeltik tarlasında bir erkek cesedi bulan köylüler, Jandarma
ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçaklardan biri olduğu tahmin edilen erkek cesedinin donarak öldüğü tespit edildi. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kaçağın cesedi Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na sevk edildi. Adasarhanlı Köyü muhtarı İbrahim Dalkıran, "Yunanistan'a sınır olan köyümüzde çok sayıda kaçak, karşıdan zorla bizim tarafa gönderiliyor. Genelde Afganistanlı kaçaklar geliyor. Bizim köyümüzde önceki gün 2 kaçağın cesedi bulunmuştu. Bugünde bir kaçağın cesedi bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ıslaktı. Köyümüze ıslak gelenler kaçaklar oluyor, dövülmüş olarak gelenler oluyor, evlerimizden kıyafet getirip giyindiriyoruz. Onların bu haline de çok üzülüyoruz" dedi.
5 GÜNDE 4'NCÜ KAÇAK ÖLÜ BULUNDU
Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde son 5 günde 4'ncü kaçağın cesedi bulundu. Birer gün arayla bulunan 3 kaçağında sıfırın altında 6 derecedeki soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kaçakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından parmak izleri ve DNA örnekleri alınarak kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi.
Edirne,Meriç,Yunanistan
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:13