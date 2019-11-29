Haberler » Güncel » Edirne yunanistan'ın türkiye'ye ittiği yusufi 5 yunan polisi beni 2 saat dövdü - Haber

Edirne yunanistan'ın türkiye'ye ittiği yusufi 5 yunan polisi beni 2 saat dövdü

Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdüYUNANİSTAN, yasa dışı yollardan ülkeye giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6'sı yaralı 68 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye geri itti.

29.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:31
'ın 'ye ittiği Yusufi 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü
YUNANİSTAN, yasa dışı yollardan ülkeye giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6'sı yaralı 68 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye geri itti. Edirne'de askeri bölgede yakalanan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenler Yunan polisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Hastaneye kaldırılan göçmenlerden Rahber Yusufi, 5 Yunan polisinin kendisini 2 saat boyunca dövüp, kolunu kırdığını söyledi.
Yunanistan güvenlik güçleri, ülkelerinde yakaladığı göçmenleri dövüp uluslararası sözleşmelere de uymayarak Türkiye'ye itmeye devam ediyor. Son bir yılda 25 bin göçmeni dövüp, zorla bota bindirip Meriç Nehri üzerinden geri iten Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre telefon ve paralarını da gasbediyor.
Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Meriç Nehri'nin geçtiği Yunanistan'a sınır bölgede, gece yarısı yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 68 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar alınan ifadelerinde, Yunan polisi tarafından dövülüp sınıra getirilerek zorla bindirildikleri botla, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Kaçaklardan 6'sının yaralı olduğu belirlendi.
'2 SAAT BOYUNCA DÖVDÜLER'
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenlerden Afganistan uyruklu Rahber Yusufi, Yunan polislerin dövüp, kolunu kırdığını belirterek, 5 Yunan polisi beni 2 saat boyunca sopayla dövdü. Aldığım darbeler sonucu kolum kırıldı, sırtımda derin izler var. Konuşmama izin vermediler. Onlarda hiç vicdan yok. Türk askeri bize çok yardım etti. Canımızı zor kurtardım dedi.
İsmi öğrenilemeyen bir başka Afganistanlı ise aldığı darbeler sonucu ayak parmaklarının kırıldığını ifade etti. 6 yaralıdan 2'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer 66 kaçak göçmen ise Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
YUNAN ULUSLARARASI ANLAŞMAYA UYMUYOR'
Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilse de 'deport' ya da 'push back' de (geri itme) denilen uygulamayla ülkeye giren binlerce kişiyi Türkiye'ye geri gönderiyor. Yunanistan gecenin ilerleyen saatlerinde özelikle sis ve yağışlı günlerde nehrin karşı tarafından, ağaçlık alanlardan göçmenleri bota bindirip Türkiye'ye zorla itiyor.
Edirne yunanistan'ın türkiye'ye ittiği yusufi 5 yunan polisi beni 2 saat dövdü

Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:44 Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
10:44 Mengen'de "Tasarım ve Beceri Atölyesi" projesi
10:43 Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-2
10:43 Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı 2'si polis, 7 yaralı
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarı kapattı
10:38 Kıbrıs Gazileri için madalya tevci töreni yapıldı
10:26 Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
09:24 Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 10:44:45