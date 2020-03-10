Menü
Haberler ›› Güncel ››EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor - Güncel

EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor

Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyorEDİRNE'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.

10.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:08
Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor
EDİRNE'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.
Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne 'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık Meriç Nehri'ni kullanıyor. Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı. EDİRNE Yunanistan Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi