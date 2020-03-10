EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor.
10.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:09
EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :EDİRNE Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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