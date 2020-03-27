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EDİRNE Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler, misafirhanelere gönderildi

Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler, misafirhanelere gönderildiYUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye akın eden ve günlerdir Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler, bulundukları bölgeden ayrıldı.

27.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:56
EDİRNE Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler, misafirhanelere gönderildi

Yunanistan sınırında bekleyen göçmenler, misafirhanelere gönderildi

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne 'ye akın eden ve günlerdir Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler, bulundukları bölgeden ayrıldı. Otobüslere bindirilen göçmenler, misafirhanelere gönderildi.

Türkiye'nin sınırlarında 'serbest geçiş' uygulamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, Edirne'ye akın etti. Yunan güvenlik güçleri de göçmenlerin ülkelerine geçişlerini engellemek için Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nı kapattı. Pazarkule'nin kapatılması üzerine 140 binin üzerinde göçmen, Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçerken, binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölge ve çevresinde bekleyişleri 1 ay sürdü.

Kurdukları çadırlarda kalan ve tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan göçmenler, kapıların açılacağı umuduyla sürdürdükleri bekleyişlerini sürdürdü. Pazarkule çevresindeki göçmenlere, Yunan güven güçleri zaman zaman geçişlerini engellemek için gerçek mermi, gaz bombası, plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti.  Bu zamana kadar yapılan saldırılar sırasında 3 göçmen vurularak, öldürüldü, 236 göçmen yaralandı, yüzlercesi de atılan gazlardan etkilendi.

Yunanistan'ın sınır kapılarını açma umudunu yitiren göçmenlerin büyük bölümü, İl Göç İdaresi yetkililerine, ayrılmak istediklerini bildirdi. Bölgedeki diğer sığınmacılara da koronavirüs salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. Bu durum karşısında ikna olan göçmenler de bölgeden ayrılmak istediklerini söyledi.

Göçmenler, talepleri üzerine, Edirne Valiliği koordinasyonunda otobüslerle misafirhanelere gönderildi. Yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerde karantina altında tutulacak göçmenlerin daha sonra uygun bölgelere gönderileceğini söyledi.

Göçmenlerin ayrılmasının ardından Pazarkule çevresinde kurulan çadırlar, görevliler tarafından söküldü, alanda temizlik çalışması yapıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Edirne, Güncel

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