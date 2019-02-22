Edirnekapı Şehitliği'nde İtfaiyeciler Anıldı

İstanbul'da 1997 yılında Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden itfaiyeciler anıldı.
İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği tarafından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ndeki anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Öte yandan Fatih'teki İtfaiye Şehitleri Camisi'nde de mevlit okutuldu.
Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Mezarlıklar Daire Başkanı Adem Avcı, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, İtfaiye Mensupları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Osman Aygün ve çok sayıda itfaiyeci katıldı.
İstanbul, Tuzla, İtfaiye, Güncel
Kaynak: AA