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EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI (1)

Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, DHAŞehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

10.08.2019 12:48 EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI (1)
Kamera: Murat SOLAK/ İSTANBUL, DHA
Şehit aileleri ve yakınları Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, şehitler için dualar edildi. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları, arife gününden geldikleri şehitlikte önce mezarları temizledi. Şehit yakını ve aileler, mezarların bakımlarını yaptı, çiçekleri suladı, Kuranı kerim okudu.
Şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı.

"HER BAYRAMDA BİR BURUKLUK OLUYOR"
1993 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Başçavuş İbrahim Yıldızlı'nın abisi Necdet Yıldızlı, "Buraya geldiğimizde hüzünleniyoruz. Bir canımız yatıyor burada. Kolay değil bu ama Rabbimiz bize böyle emrediyor. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz için. Kardeşimizde bu düşünceyle Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Allah burada yatan bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Onlar şehit oldukları için biz bu vatanda rahatça gezebiliyoruz. Şehitlerimize saygıyı elden bırakmamamız lazım. Her bayramda bir burukluk oluyor. Herkes gülerken biz burada hüzünleniyoruz . Vatanımız sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Şehit yakınlarının dua etmesi
-Şehit yakınlarının kabirleri temizlemesi ve yıkaması
-Şehit yakını Necdet Yıldızlı ile röp.
-Genel ve detaylar



Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: DHA

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