Edirneli Dağcı Izmir Bozdağ'da Dünya Dağlar Günü Tırmanışı'na Katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 11:50



14 Aralık 2018 Cuma 11:50

Türkiye'nin çeşitli noktalarından bir araya gelerek İzmir'de buluşan dağcılar, 2 bin rakımlı karlarla kaplı Bozdağ'a zorlu bir tırmanış yaptı. EDOSK üyesi ve TRAKDOSK dağcılık sporcusu Hasan Baruş da bu etkinlikte zirve yaparak Edirne'ye döndü.Türkiye Dağcılık Federasyonu 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü kapsamında organizasyon düzenledi. Etkinliğe Türkiye'nin birçok ilinden gelen dağcılar İzmir Ödemiş'teki Bozdağ'a zirve tırmanışı yaptı. Oldukça soğuk ve rüzgarlı bir havada karlarla kaplı zirveye tırmanan dağcılar bir gece kamp yaptıktan sonra etkinliği tamamlarken zorlu etkinlikte Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Derneği'ni ve Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü (TRAKDOSK) Derneği'ni, Edirneli lisanslı dağcı Hasan Baruş temsil etti.Baruş, kendisi için oldukça iyi bir deneyim olduğunu belirterek, "7 Aralık'ta Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Uluslararası Dağ Günü kapsamında Bozdağ tırmanışı düzenledik. Türkiye'nin birçok yerinden ilçemize gelen dağcılar çadır kurdular. Kampta, 7 bin rakımlık dağ tırmanışı tecrübesi olan dağcı arkadaşların tecrübeleri aktarıldı. Sabah 06.00 saatlerinde de Bozdağ zirvesine doğru tırmanışa başladık. Saat 10.00 gibi 2 bin 150 rakımlı Bozdağ'ın zirvesine ulaştık. Zirvenin soğuk, sisli ve şiddetli rüzgarlı olmasından dolayı burada kısa mola verip dönüş yolculuğuna geçtik. Bozdağ zirve tırmanışını 105 dağcının arkadaşın katılımı ile gerçekleştirdik bu faaliyeti. Sorunsuz tamamladığım için mutluyum" dedi. - EDİRNE