Edirneli Esnaftan Turistlere "Payitaht Edirne Sertifikası"

Edirne
'de bir esnaf, kenti ziyaret edip UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi
'ni ziyaret eden, tava ciğer ve Edirne tatlılarını yiyen turistlere "Payitaht Edirne Sertifikası" vererek turistlerin kenti ziyaretini simgesel olarak belgeliyor.
Edirneli şekerlemeci Necat Yavuz, Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış, tarihi ve kültürüyle ön plana çıkan Edirne'yi ziyaret eden turistlerin kente geldiklerini tescillemek amacıyla iş yerinde farklı bir çalışma uyguluyor.
Yavuz, kentin simge eseri Selimiye Camisi'ni gezen ve Edirne'ye özgü lezzetleri tadan ziyaretçilere isimlerine özel olarak hazırlanan "Payitaht Edirne Sertifikası" veriyor.
20 yıldır şekerlemecilik yapan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi.
Uygulama kapsamında binlerce ziyaretçiye sertifika verdiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:
"Edirne'ye gelen misafirlerimiz burada alışveriş yaparken, onların kente geldiklerin dair bir onur belgesi vermek istedim. Misafirlerimizi onurlandırmak için böyle bir belge düzenledim. Edirne çok güzel ve birçok değeri olan bir şehir. Tabii biz 3 tane sembolik bir şey belirledik. Selimiye Camisi'ni gezen, tava ciğeri yiyen ve kavala kurabiyesiyle badem ezmesini yiyen misafirlerimize Edirne'ye gelmiş olduklarına dair bir tescil belgesi veriyoruz. Misafirlerimiz için bir hatıra oluyor. Yaklaşık 7 aydır binlerce ziyaretçimize bu sertifikayı verdim. İlgileri çok güzel."
"Payitaht Edirne Sertifikası", kenti gezip keyifli anlar yaşayan turistlerin de ilgisini çekiyor.
Edirne'yi ziyaret eden sertifika alan Mansur Aydın
, Edirne'yi çok beğendiğini belirterek, "Edirne çok güzel. Gezilmesi gereken yerleri ziyaret ettik. Güzel yemeklerin tattık. Kente geldiğimize dair bir de sertifika aldık. Çok güzel bir uygulama." dedi.
Hazal Bindal da Edirne'nin görülmesi gereken bir şehir olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA