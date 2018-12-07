Edirneli Judocuların Başarısı

07 Aralık 2018 Cuma 16:04



07 Aralık 2018 Cuma 16:04

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri sırasında düzenlenen judo turnuvasında Balkan Judo Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlar aldı.Balkan Judo Spor Kulübü Antrenörü İlknur Kobaş Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, 9 ilden 480 sporcunun katıldığı turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.Yaşları 8 ile 12 arasında değişen 33 sporcuyla turnuvaya katıldıklarını belirten Tepe, şunları kaydetti:"Kentimizin kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen judo turnuvasını başarılı şekilde tamamladık. 3 yıldır çalışmalarını sürdüren bir kulübüz. Hafta sonları çalışma imkanı bulabiliyoruz. Sporcularımızın hepsi kendilerini zaman için geliştirdi. Katıldıkları turnuvalarda her zaman üst sıralarda kendilerine yer buluyorlar. İleride daha büyük başarılara ulaşacaklarından eminim. Gösterdikleri azim ve çalışma hırsından dolayı hepsini tebrik ediyorum."