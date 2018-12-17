Edirneli Yüzücüler Madalyayla Döndü

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Edirneli yüzücüler, Trabzon'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finalinde madalyalarla döndü.Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 194 kulübün bin 57 sporcu ile katıldığı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali Trabzon'da sona erdi.Müsabakalarda müdürlük sporcularından Berat Boan 50 metre serbest yarışında, Deniz Koyun ise 50 metre kelebek yarışında A3 barajı geçerek altın madalya kazandı. Meriç Boz ise 50 metre sırt üstü kategorisinde A2 barajını geçerek gümüş madalya aldı.