Edirnespor, Lüleburgaz İstasyonspor'u Ağırlayacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:30

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Edirnespor, cumartesi günü Lüleburgaz İstasyonspor'u konuk edecek.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirnespor hafta sonu 10. hafta müsabakaları kapsamında Lüleburgaz İstasyonspor'la maç yapacak.Takımlar 25 Kasım Stadyumu'nda saat 14.00'de karşılaşacak.11. grupta yer alan Edirnespor, 18 puan ile ligde üçüncü sırada yer alırken, 19 puan ile Modafen ikinci sırada ve 20 puan ile Yeşilköy birinci sırada liderliğini koruyor.