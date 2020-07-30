Edirnespor’un 3. Lig’e yükselmesi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Edirnespor'un 3. Lig'e yükselmesiyle hakkının teslim edildiğini belirterek, "Bizimle beraber 9 kulüp için gerçekten mücadele eden insanlar oldu. Bunların başında TBMM Başkanı Mustafa Şentop geliyor. Kendisini arayarak Edirne halkı adına teşekkürlerimi ilettim." dedi.

Gürkan, Kulüp Başkanı Savaş Üner'le Belediye Meclis Salonunda düzenlediği toplantıda, takımın 3. Lig'e yükselmesinin kentte büyük bir coşkuyla karşılandığını söyledi.

Sezon başından beri büyük bir mücadele verildiğini dile getiren Gürkan, 3. Lig'e çıkmak için kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuların emeklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını sonrası TFF'nin aldığı kararın yeniden değerlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada Edirnesporumuz 18 yıl aradan sonra 3. Lig'de. Bunun haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte hak teslim etmemiz gerekenler var. Bizimle beraber 9 kulüp için gerçekten mücadele eden insanlar oldu. Bunların başında TBMM Başkanı Mustafa Şentop geliyor. Kendisini arayarak Edirne halkı adına teşekkürlerimi ilettim.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Her ne kadar bizi üzmüş olsalar da TFF'ye teşekkür ediyorum. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'ya bu süreçte verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. TBMM'de konuyu ilk olarak gündeme getiren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Kulüp Başkanı Savaş Üner de 18 yıl sonra 3. Lig'e çıkmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, takımı daha üst seviyelere taşımak için mücadele edeceklerini kaydetti.