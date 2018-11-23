23 Kasım 2018, 23:06
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Edis ile Büşra Develi Aşk mı Yaşıyor?

Geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Büşra Develi'nin, popçu Edis ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Büşra Develi'nin, popçu Edis ile aşk yaşadığı iddia edildi.

FOTOĞRAFINA YORUM YAPTI

Burak Deniz'den geçtiğimiz aylarda ayrılan Büşra Develi yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya kullanıcıları tarafındanBüşra Develi'nin, şarkıcı Edis ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İki ünlü ismin geçtiğimiz günlerde birlikte partiye katıldıkları ve içeride samimi görüntüler sergiledikleri öne sürüldü. Edis'in, Instagram hesabından Büşra Develi'nin fotoğraflarına yorum yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu halleri de aşk dedikodularını güçlendirdi.

Burak Deniz,Develi,Edis
23 Kasım 2018 Cuma 23:06



YORUMLAR (3)
JANZN: Sonunu dusunen Berber olamaz
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JGHB: Zar oyunu bozar
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İZMİRLİ: tam medya yaraşır bir haber, fakir olunca fuhuş, sanatçı yada zengin olunca birliktelik veya aşk yaşamak, işte sizin görüşünüz bu...
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