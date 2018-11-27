Edis ve Sıla Yılın En Beğenilen Sanatçıları Oldu

Sanatseverler, 5 – 11 Kasım tarihleri arasında bir hafta boyunca Biletix'in resmi internet sitesi www.biletix.com'da, 2018 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti. 2018'in en beğenilen erkek sanatçısı, enerjik sahne performansı ve popüler şarkılarıyla Edis olurken,en beğenilen kadın sanatçısı ise aynı dalda geçen senenin de galibi olan Sıla oldu.

Son 3 yıldır yılın erkek sanatçısının Tarkan olduğu oylamada bu yıl halk oylarıyla Edis en beğenilen erkek sanatçı seçildi. Geceye katılarak ödülünü Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine'nin elinden alan Edis, 'Şarkılarınız dinlenebilir, radyoda denk gelinebilir, bir gün de ünlü olabilirsiniz ama eğer bir kitle sizin biletinizi almak için emek harcıyorsa o zaman gerçek bir yoldasınız demektir benim için o yüzden herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

En beğenilen kadın sanatçı seçilen Sıla' nın ödülünü ise geceye katılan menajeri Serkan Güney aldı.

Nick Cave, Shakira, Massive Attack gibi birbirinden ünlü dünyaca isimlerin de ağırlandığı 2018'de, en beğenilen yabancı sanatçı müzik türlerinin sınırlarını zorlayan, farklı ve yenilikçi tarzını İstanbul'da Türk hayranlarıyla paylaşan Imagine Dragons oldu. Bu sene festivaller Edirne'den Van'a kadar Türkiye'nin her bölgesine ulaştı ve yerli-yabancı birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Festival tutkunlarının favorisi ise bu yıl ilk kez düzenlenen GezginFest Van olarak belirlendi. Sahne sanatları kategorisinde tiyatro severlerin en beğendiği oyun, dünyaca ünlü aynı adlı romandan uyarlanan 39 Basamakolurken, en beğenilenmüzikal,bir film olarak tanınan ve müzikal versiyonu en az beyaz perdedeki hali kadar sevilen Ghost the Musical seçildi. En beğenilen stand-up/komedi sanatçısı dalında birinciliği, sosyal medyadaki başarısını sahnelere taşıyan Kaan Sekban aldı.

Katılımcıların en beğendikleri mekanlar ise Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ve KüçükÇiftlik Park oldu.

2019'DA KİMİ İZLEMEK İSTİYORUZ?

Oylamaya katılan sanatseverler, sadece bu yılın en beğenilenlerini seçmekle kalmadı, aynı zamanda 2019'da sahnede görmek istedikleri performansları da Biletix ile paylaştı. Paylaşılanlar arasında Tarkan, Zeytinli Rock Festivali, Tom Odell, Fazıl Say ve Türk izleyicisinin yıllardır sabırla beklediği Coldplay zirvede yer aldı.

DÜNYADA EN BEĞENİLENLER

Global sonuçlara bakıldığındaysa, k-pop'un dünyada fırtına gibi estiği onaylandı ve popüler müzik dinleme uygulamalarında şarkıları bir milyardan fazla indirilen ilk Güney Koreli müzik ekibi olan BTS zirveye oturdu.

YILIN BİLETİNDE OYLAMA YAPAN DA KAZANDI

Oylamaya katılanlar arasından şanslı bir kişi de 500 TL değerindeki"Biletix Hediye Kart"ın sahibi oldu.

"Yılın Bileti" oylamasına katılan ve oy veren 2018. kişi olan İsmail Türk, hediye kartını tüm yıl boyunca kültür, sanat, müzik, spor, sahne, aile ve eğitim etkinliklerinden dilediğinde kullanabilecek.

BİLETİX "YILIN BİLETİ" OYLAMASI SONUÇLARI

SAHNE SANATLARI KATEGORİSİ

? En Beğenilen Müzikal: Ghost The Musical

? En Beğenilen Tiyatro Oyunu: 39 Basamak

? En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı: Kaan Sekban

MÜZİK KATEGORİSİ

? En Beğenilen Yabancı Sanatçı: Imagine Dragons

? En Beğenilen Festival: GezginFest Van

? En Beğenilen Erkek Sanatçı: Edis

? En Beğenilen Kadın Sanatçı: Sıla

? 2019'da İzleyicilerin Beklediği Etkinlikler: Tarkan, Zeytinli Rock Festivali, Tom Odell, Fazıl Say, Coldplay

? En Beğenilen Mekanlar: Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, KüçükÇiftlik Park

TICKETMASTER GLOBAL "YILIN BİLETİ" OYLAMASI SONUÇLARI

1. BTS

2. Ed Sheeran

3. Pinkpop