Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Kariyer Hukuk Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "International Sport Summit", Ediz Bahtiyaroğlu anısına düzenlenen Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri töreni ile sona erdi.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, toplamda 8 oturumdan oluşan ve 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede Türk sporuna katkıda bulunan birçok isim gençlerle bir araya geldi. 2 günün sonunda 21 farklı kategoride toplamda 1 milyon halk oylamasıyla sonuçlanan ödüller sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Ediz, pırıl pırıl, disiplinli ve saygılı bir çocuktu. Sahada inanılmaz bir savaşçı ruha sahip bir futbolcuydu. Bizim kalbimizde ömür boyu yaşatacağımız bir iz bıraktı. Bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza, bu ödül törenini de Ediz'e armağan etmelerinden dolayı mutluluk duyuyorum. Eskişehirspor camiası da Ediz'i hiç unutmadı. Ediz'e olan sevgilerini ve onun vefatından sonraki Ediz'e veda edişlerini vefa gösterileri ile ispatladılar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir ise ödüle layık görüldükleri için duydukları mutluluğu ifade ettiler. Sergen Yalçın ile çok güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen oyuncular, gelecek maçlar için çok heyecanlı olduklarını, yoğun bir fikstürlerin kendilerini beklediğini ancak ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Etkinlikte verilen ödüller şöyle:

Yılın Spor Kanalı – beIN Sports

Yılın Moderatörü – Ersin Düzen

Yılın Spor Yorumcusu – Alp Pehlivan

Yılın Spor Muhabiri – Yağız Sabuncuoğlu

Yılın Spor Programı - %100 Futbol

Yılın Erkek Sporcusu – Atiba Hutchinson

Yılın Kadın Sporcusu – Birsel Vardarlı

Yılın e-spor Takımı – 1907 Fenerbahçe e-spor

Yılın e-sporcusu - Tae-il Kim

Yılın Spor Gazetesi – Fanatik

Yılın Spor Dergisi – Socrates

Yılın Spor Radyosu – Lig Radyo

Yılın Çıkış Yapan Genç Yeteneği – Umut Nayir

Yılın Spor Gazetecisi – Ahmet Ercanlar

Yılın Spor Radyocusu – Ilgaz Çınar

Yılın Dijital Spor Kanalı – Misli TV

Yılın Dijital İçeriği - L1 Üçgen – Ofsaytı Bozan Adam

Yılın Dijital Spor Yorumcusu – Uğur Karakullukçu

Yılın Mobil Spor Uygulaması – Maçkolik Mobil

Yılın Taraftar Grubu – Nefer

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Spor Kulübü - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Ediz Bahtiyaroğlu Özel Ödülü – Atilla Türker

Kaynak: AA