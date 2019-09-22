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Ediz Gürel'e milli davet

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımı Sporcusu Ediz Gürel, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Dünya 16 Yaş Satranç Olimpiyatı milli takım kadrosuna dahil edildi.

22.09.2019 13:02Ediz Gürel'e milli davet
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımı Sporcusu Ediz Gürel, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Dünya 16 Yaş Satranç Olimpiyatı milli takım kadrosuna dahil edildi.

Yetiştirdiği oyuncularla uluslararası müsabakalarda adını sıkça duyuran Büyükşehir Belediyespor, bir sporcusunu daha milli takıma gönderiyor. Yeşil-beyazlıların satranç sporcusu Ediz Gürel, 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Çorum'da yapılacak olan Dünya 16 Yaş Satranç Olimpiyatı milli takım kadrosuna seçildi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç A Takımı'nın en genç oyuncusu olan 11 yaşındaki Ediz Gürel, 2019 yılında mücadele ettiği turnuvalarda başarılı bir grafik çizdi. Geçtiğimiz sezonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayan genç sporcu, Avrupa Okullar Şampiyonası'nda üçüncü, Dünya Okullar Şampiyonası'nda da altıncı olmuştu. Genç sporcu, aynı zamanda 2000 kuvvet puanını geçerek Dünya Satranç Federasyonu tarafından CM (Aday Usta) unvanını almaya hak kazandı. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Çorum, Spor

Kaynak: İHA

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