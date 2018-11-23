Ediz Hafızoğlu'dan 10 Kasım Müzikleri

Lin Records etiketiyle çıkan ve Ediz Hafızoğlu'nun 13 orijinal bestesinden oluşan albüm, sekseninci yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğunu müziğe döküyor.

Müzisyen ve prodüktör Ediz Hafızoğlu'nun müziklerini yaptığı "10 Kasım 1938/ Atatürk'ün Son Yolculuğu" belgeselinin soundtrack'i çıktı. Lin Records etiketiyle yayınlanan albüm, sanatçının resmi dijital müzik kanallarından dinlenebilir ve indirilebilir.

Ediz Hafızoğlu'nun 13 orijinal bestesinden oluşan ve piyanoda Ercüment Orkut'u, vokalde ise Ece Ünsal'ı dinlediğimiz "10 Kasım 1938/ Atatürk'ün Son Yolculuğu"nun mastering'ini Hüseyin ''Buergermaister'' Köroğlu yaptı.

"Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı"

Albümün müzikal kariyerinde çok önemli bi yerde durduğunu belirten Ediz Hafızoğlu, "Belgeseldeki müzikleri o dönemi düşünerek ve aslında Atatürk'e olan borcumu kendi adıma az da olsa ödemeye çalışarak besteledim" diyor ve yapım sürecini şu sözlerle anlatıyor: "Biri hariç tüm müzikler solo piyano için yazıldı, Ercüment Orkut bundan önceki tüm işlerde olduğu gibi piyanonun başındaydı. Ece Ünsal da sesiyle bir parçaya ruhunu kattı. Hem Atatürk'ün modern anlayışını, hem köklerimizi hem de çağdaş müzik öğelerinin harmanlandığı bir albüm oldu '10 Kasım 1938/ Atatürk'ün Son Yolculuğu'. Atatürk'ü çocuk yaşta görmüş, onunla göz temasında bulunmuş, yaşayan son temsilcilere bu değerli söyleşileri yapan Cem Fakir ve ekibi sayesinde görüntüler ve müzikler birbirine dokundu. Belgeselde de geçen 'Bugün Türkiye yağmur yağmadan ıslandı' cümlesi ise hem belgesele hem de müziklere damgasını vurdu."

Daha önce "Şimal Yıldızı: Son Kore Gazileri Anlatıyor" (2010) ve "Esaret Günlüğü: 1. Dünya Savaşında Türk Esirleri" belgesellerinin müziklerini de yapan Ediz Hafızoğlu son olarak, Ceyda Çakaloğlu'nun geçtiğimiz ay Kalküta Kült Film Festivali'nden ödülle dönen belgeseli "Hungry Eyes"ın müziklerini besteledi.

O gün'e tanıklık ediyor

#tarih dergi danışmanlığında ve 32. Gün/ Birand Yapım ile 8Interactions ortak yapımınla çekilen "10 Kasım 1938/ Atatürk'ün Son Yolculuğu" belgeseli, 80. ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün son yolculuğuna tanıklık ediyor. 90'lı yaşlarındaki tanıkların anlatılarıyla 10 Kasım 1938 gününü yeniden hatırlatan film, o gün İstanbul, İzmit, Ankara duraklarında yaşananları etkileyici arşiv görüntüleriyle anlatıyor. Cem Fakir'in koordinatörlüğünde, Burak Barutçu, Selin Önel ve Gizem Boyacıoğlu yönetmenliğinde çekilen film ilk kez, 10 Kasım 2018 tarihinde CNN Türk'te yayınlandı.