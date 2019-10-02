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Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak

Yeşilçam'ın ünlü oyunlarından Ediz Hun, "On Küçük Zenci" adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.

02.10.2019 12:42Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak
Yeşilçam'ın ünlü oyunlarından Ediz Hun, "On Küçük Zenci" adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.
Polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Agatha Christie'nin kaleme aldığı "On Küçük Zenci" adlı eserinden uyarlanan oyunun prömiyeri, 11 Ekim'de Kadıköy'deki Ak'la Kara Tiyatro'da yapılacak.
Burak Karaman'ın yönettiği oyunda Hun'un yanı sıra Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.
Dramaturjisini Savaş Özdural'ın gerçekleştirdiği "On Küçük Zenci"nin dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostümlerini Akın Tezer Tunalı ve ışık tasarımını Gökhan Arsın ile Ahmet Güleryüz hazırladı.
Oyun, 12 Ekim ve 13 Ekim'de de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

On Küçük Zenci, Ediz Hun, Güncel

Kaynak: AA

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