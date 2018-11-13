Edremit AK Parti'de Başkanlık Yarışında Aday Adayı Bolluğu Yaşanıyor

13 Kasım 2018 Salı 15:25



13 Kasım 2018 Salı 15:25

Balıkesir'in Edremit ilçesi Ak Parti' de aday adayı bolluğu yaşanıyor.Şu ana kadar 9 aday adayının başvurduğu ilçede, belediye başkanı aday adaylarından kimi Cumhuriyet Meydanı'ndan ilçe merkezine toplu olarak yürürken, kimisinin ise ilçe binası önünde basın açıklamasını yaptığı gözlendi. Bazı adayların ise sessiz sedasız aday adayı olmaları da dikkat çekti.Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Hakan Duman, partimizden ilçe belediye başkanlığı için Abdullah Can, Yunus Bozbey, Hüseyin Çanaklı, Himmet Bora, Metin Örkçü, İdris Irmak, Cumali Topaş, Fatih Ertürk ve Nesat Keleş'in müracaat ettiğini belirtti.Aday adayları arasında Abdullah Can projeleri ile dikkat çekerken daha önceden bir dönem Ak Parti'den belediye başkanlığı yapan Yunus Bozbey ise, "Bizden sonra ilçede hizmet durdu. Görev verilirse Edremit'i yeniden alacağımızın sözünü veriyorum"dedi. Görevden alınan eski ilçe başkanı Metin Örkçü'de belediye başkanlığı yarışında 'Bende varım' dedi. Doktorundan, muhtarına, eski emniyet müdüründen, emeklisine, müteahhidinden, esnafına kadar başkan adaylarının açıklamalarındaki ortak söylemi, genel merkezden kimin isimi gelirse gelsin, onun arkasında tek vücut olarak yer alacaklarını ve projelerini de paylaşacaklarını belirtmeleri partililer tarafından büyük alkış aldı. - BALIKESİR