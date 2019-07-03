Edremit Belediye Başkanı Arslan: Madımak'ı unutmayacağız

BALIKESİR'de Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Madımak'ı da orada yaşananları da unutmadık, unutmayacağız. Hala taze olan acılarımızı yüreklerimize işleyen tüm canlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

26 yıl önce Madımak Oteli'nin yakılması sonucunda hayatını kaybeden 35 kişiye anmak için Edremit'te anma programı düzenlendi. Program kapsamında Balıkesir Alevi Güç Birliği ve Alevi Kültür Dernekleri Altınoluk Şubesi'nce düzenlenen yürüyüşe, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan da katıldı. Edremit Ticaret Odası önünden başlayan yürüyüşte hayatını kaybedenlerin posterleri açılarak sloganlar atıldı. Yürüyüşün son bulduğu Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda konuşmalarla birlikte türküler söylenerek, semah gösterisi yapıldı. Programda hayatını kaybeden yazar, ozan ve düşünürlerin isimleri anıldı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi'ye programa katkılardan dolayı plaket verildi. Burada bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Madımak'ı da orada yaşananları da unutmadık, unutmayacağız. Hala taze olan acılarımızı yüreklerimize işleyen tüm canlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

- Balıkesir

Kaynak: DHA