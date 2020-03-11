Edremit Belediye Spor Kulübü kuruldu
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatları sonucu Edremit Belediye Spor Kulübü kuruldu.
11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:58
Van 'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatları sonucu Edremit Belediye Spor Kulübü kuruldu.
Spora ve sporcuya büyük önem veren ve spor aktivitelerinin arttırılması yönünde çalışmalar yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit ilçesinin ilk takımını da kurdu. Belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan spor kulübü, aynı zamanda diğer spor branşlarını da içerisinde barındıracak. Tüm resmi işlemleri tamamlanan Edremit Belediye Spor Kulübü, 2. Amatör Kümede Mayıs 2020 itibari ile ilk maçına çıkacak.
Amaçlarının yerel değerlere sahip çıkarak, geleceğimiz olan çocukları ve gençleri sporla birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Say, "Hedefimiz tüm branşlarda ulusal ve uluslararası arenada Edremit özelinde hem Van'ı hem de ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Takım ve ferdi tüm branşları da içerisinde barındıracak olan Edremit Belediye Spor Kulübümüzde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle adından söz ettirecek bir şehir planlama arzusundayız. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en değerlilerimizdir. Onlar için ne kadar hizmet yapsak az olur. Edremit'imizi hem sosyal hem kültürel hem de sportif faaliyetlerde bölgede söz sahibi yapmak için ilk adımımız olan spor kulübümüzü kurduk. Sporu ilçe geneline yayarak bütün herkesin faydalanabileceği bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu. - VAN
Spora ve sporcuya büyük önem veren ve spor aktivitelerinin arttırılması yönünde çalışmalar yürüten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit ilçesinin ilk takımını da kurdu. Belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan spor kulübü, aynı zamanda diğer spor branşlarını da içerisinde barındıracak. Tüm resmi işlemleri tamamlanan Edremit Belediye Spor Kulübü, 2. Amatör Kümede Mayıs 2020 itibari ile ilk maçına çıkacak.
Amaçlarının yerel değerlere sahip çıkarak, geleceğimiz olan çocukları ve gençleri sporla birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Say, "Hedefimiz tüm branşlarda ulusal ve uluslararası arenada Edremit özelinde hem Van'ı hem de ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Takım ve ferdi tüm branşları da içerisinde barındıracak olan Edremit Belediye Spor Kulübümüzde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle adından söz ettirecek bir şehir planlama arzusundayız. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en değerlilerimizdir. Onlar için ne kadar hizmet yapsak az olur. Edremit'imizi hem sosyal hem kültürel hem de sportif faaliyetlerde bölgede söz sahibi yapmak için ilk adımımız olan spor kulübümüzü kurduk. Sporu ilçe geneline yayarak bütün herkesin faydalanabileceği bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu. - VAN
Kaynak: İHA
Etiketler : İsmail Say, Edremit, Van, Spor
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