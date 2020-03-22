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Edremit Belediyesi 'Acil Destek' ekibini oluşturdu

Van'ın Edremit Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında olası durumlara anında müdahalelerin yapılması için 'Acil Destek' ekibini kurdu.

22.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:54
Edremit Belediyesi 'Acil Destek' ekibini oluşturdu
Van 'ın Edremit Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında olası durumlara anında müdahalelerin yapılması için 'Acil Destek' ekibini kurdu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın başkanlığında belediye birim müdürlerinin katılımı ile toplantı yapıldı. Korona virüs ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmeler yapılırken, çeşitli konularda müdahalelerin yapılması için birçok karar alındı. İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yapılması gerekenler başta olmak üzere dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de salgın haline gelen yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında çeşitli önlemler alındı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınması gereken tedbirler kapsamında Edremit Belediyesinde insan sirkülasyonu ve etkileşimin azaltılması için acil işler haricinde ziyaretlerin geçici olarak durdurulması kararlaştırılırken, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara gıda ve temizlik yardımlarının yapılması konusunda çalışma yapılması istendi. Alınan tüm kararların bir noktada yürütülmesi için 'Acil Destek' ekibi oluşturulurken, özellikle sahada bulunan belediye personelinin de yaka kartları ile maskeli ve eldivenli olmaları gerektiği kaydedildi. Evde kalan çocuklar ve yetişkinlere yönelik bir takım çalışmaların yürütülmesi konusunda da çalışmaların yürütülmesi gerektiği kaydedilirken, Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile de işbirliği içerisinde hareket edilmesi kararlaştırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel

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