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Edremit Belediyesi çeyrek asırdır ekilmeyen arazilerinde tarım yapacak

Edremit Belediyesi, kendi tüzel kişiliğine ait 25 yıldır ekilmeyen arazilerinde yeniden tarım yapmaya hazırlanıyor.

29.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:52
Edremit Belediyesi çeyrek asırdır ekilmeyen arazilerinde tarım yapacak
Edremit Belediyesi, kendi tüzel kişiliğine ait 25 yıldır ekilmeyen arazilerinde yeniden tarım yapmaya hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tarımsal üretimde meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçmek amacıyla Bostancı, Çıkrıkçı mahalleleriyle Ayva Çukuru mevkisindeki çeyrek asırdır kullanılmayan arazilerinde tarım faaliyeti başlattı.
Bölgede bulunan kooperatiflerle ortak hizmet projeleri üretilerek makine ve ekipman desteğinin Edremit Belediyesince sağlanacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Selman Hasan Arslan, çalışma sayesinde ilçedeki tarımsal faaliyetlerin canlandırılmasını ve Türkiye'nin can damarı olan tarımı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Arslan, "Belediye olarak, hibe ettiğimiz fide ekim makinesiyle çiftçilerimiz artık daha verimli şekilde üretim yapabilecekler. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum ve onları desteklemeye, tarımsal faaliyetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel, Haber

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