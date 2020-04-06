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Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu

Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu Balıkesir'in Edremit Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında, insan yoğunluğunun fazla olduğu 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

06.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:25
Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu
BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında, insan yoğunluğunun fazla olduğu 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.
Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemlerine bir yenisini daha ekleyen Edremit Belediyesi; kaymakamlık, belediyenin mahalle temsilcilikleri ve personel yoğunluğunun fazla olduğu birimlerin girişlerine dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla yapılan çalışmayla belediyeye giriş yapan personel ve vatandaşların giysileriyle beraber insan sağlığına zararsız, koronavirüs üzerinde etkili dezenfektanlarla dezenfekte olması sağlanıyor. Böylelikle koronavirüsün yayılmasıyla ilgili önlem alınıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan: "Dezenfeksiyon sistemlerini Edremit'te 14 noktada bunları hizmete soktuk. Bu oldukça önemli bir tedbir. Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden önce ciddi bir şekilde; bütün vücudu, elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Belediyemize, kaymakamlığımıza ve özellikle belediye çalışanlarının yoğun olduğu; fen işleri, park ve bahçeler ve temizlik işlerinin olduğu alanlara da kurduk ki personelimiz de her gün bu dezenfeksiyon cihazlarından geçerek ve dezenfekte olarak sizlere hizmet vermeye devam edecekler. Koronavirüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sevgili Edremitliler; Siz evde kalın, gerisini biz hallederiz" dedi. Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Koronavirüs, Balıkesir, Edremit, Yerel

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Edremit Belediyesi dezenfeksiyon kabinleri kurdu
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