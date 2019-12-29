TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor'da, Bosna 34 Spor Kulübü karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Edremit Spor Salonu'nda dün oynanan karşılaşmada, Bosna 34 Spor Kulübü'nü 83-69 mağlup eden Edremit Belediyesi Gürespor'da yüzler gülüyor. Güresporlu oyuncular, kendilerini destekleyen taraftarlarına bu galibiyetle yeni yıl hediyesi vermiş oldu. Edremit Belediyesi Gürespor Basketbol Kulüp Başkanı Ahmet Çetin, güzel bir karşılaşma olduğunu ve maç boyunca mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi.

Hedeflerinin Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi olduğunu belirten Başkan Çetin, "Ekibimiz bütün aksiliklere karşın takım ruhunu ve mücadeleyi asla bırakmıyor. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edeceğimize inanıyorum" dedi.

- Balıkesir