Edremit Belediyesi'nde korona virüsle mücadele toplantısı
Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve danışmanlar ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.
16.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:49
Balıkesir 'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve danışmanlar ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.
İlk günden itibaren belediye olarak konuya titizlikle eğildiklerini belirten Başkan Arslan, korona virüse karşı vatandaşın sağlığı için tüm önlemlerin alınacağını, kent genelinde ilaçlama ve önlem çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini bildirerek ilgili müdürlere bu yönde talimatlarını verdi. - BALIKESİR
İlk günden itibaren belediye olarak konuya titizlikle eğildiklerini belirten Başkan Arslan, korona virüse karşı vatandaşın sağlığı için tüm önlemlerin alınacağını, kent genelinde ilaçlama ve önlem çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini bildirerek ilgili müdürlere bu yönde talimatlarını verdi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Edremit, Güncel
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