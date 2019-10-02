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Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Edremit Kızılay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.

02.10.2019 16:55Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret
Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Edremit Kızılay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Edremit Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Kızılay Huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, "Huzurevindeki tüm büyüklerimizin huzurlu ve sağlıklı ömürler geçirmelerini diliyoruz. Hayatımız boyunca bize öğretici ve yol gösterici olan büyüklerimizi unutmayarak Edremit Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Neriman Çelik, Kızılay, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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