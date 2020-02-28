Edremit Belediyesi'nden bayrak çağrısı

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediyesi, Suriye 'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıyı kınayarak, ilçedeki tüm vatandaşları, ev ve iş yerlerine bayrak asmaya davet etti.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için mesaj yayımladı. Başkan Arslan mesajında, "Sevgili Edremitliler, Türk silahlı Kuvvetleri'mizin kahraman Mehmetçiğine yapılan hain saldırıyı protesto etmek ve kınamak amacıyla tüm vatandaşlarımızı evlerine, iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Milleti'nin başı sağ olsun" dedi.Belediye, hoparlörden ve sosyal medya hesaplarından da vatandaşları, ev ve iş yerlerine bayrak asmaya davet etti.

- Edremitbalıkesir