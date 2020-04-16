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Edremit Belediyesi'nden evdeki çocuklar için 23 Nisan programı

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlıklara başladı.

16.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:21
Edremit Belediyesi'nden evdeki çocuklar için 23 Nisan programı
BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilçedeki her çocuğun evinde yaşayabilmesi için hazırlıklara başladı. Çocuklara dağıtılmak üzere hediye paketleri hazırlanırken, sosyal medya üzerinden 23 Nisan programlarının düzenleneceği bildirildi.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünya geneline yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler arttırılırken, kutlama ve anma programları da salgın bitene kadar durduruldu. Bu kapsamda tüm ülke genelinde etkinliklerle kutlanan 23 Nisan programları bu yıl iptal edildi. Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan coşkusunun çocuklar için yaşanması ve moral olması amacıyla hazırlıklar yapıldı. Çocuklar için hediye paketleri hazırlandı. Etkinlik programlarının sosyal medya üzerinden yapılacağı bildirildi.23 Nisan Çocuk Bayramı için kapsamlı bir etkinlik hazırladıklarını, ancak salgın nedeniyle üzülerek iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bir asır önce kurulan TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Ancak bu erteleme 23 Nisan coşkumuzun yaşanmasına engel olamayacak. Belediye olarak, her çocuğun 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayabilmesi için farklı etkinlikler hazırladık. Etkinlikler kapsamında çocuklara internet üzerinden masal dinletilerine başlandı. 23 Nisan'ı çocukların coşku ile kutlaması için çocuklara özel hazırlanan Nutuk, 23 Nisan ve eski meclis görsellerinin yer aldığı yap-boz oyuncaklar, çiçekler ve bayraklar dağıtılacak. 23 Nisan günü internet ve belediye ses yayın sitemi üzerinden önce saat 21: 00'da hep birlikte İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz sonrasında da şiirler ve dinletiler yayınlanacak. Çocuklarımızdan tek isteğimiz salgın süresince evden çıkmamalarıdır. Bayram günü evlerimizi bayraklarla süsleyelim. Bu yıl evlerimizde kalarak bu coşkuyu yüreklerimizde hissedelim. Bu sıkıntılı günleri atlatıp çocuklarımız ile tekrar meydanları dolduracağız" dedi.


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, 23 Nisan, Edremit, Güncel
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