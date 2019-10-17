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Edremit Belediyesi'nden "sahil" kararı

Van'ın Edremit Belediye Meclisi, Van Gölü sahilini işgal eden yapıların kaldırılmasına karar verdi.

17.10.2019 17:14Edremit Belediyesi'nden
Van'ın Edremit Belediye Meclisi, Van Gölü sahilini işgal eden yapıların kaldırılmasına karar verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ekim ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında yapılan meclis toplantısında Van Gölü sahil şeridinde yapılan işgallerin kaldırılarak, kıyıların halka açılması konusu da görüşüldü.
Toplantıda, İmar Komisyonunun meclise sunduğu özel ya da resmi kurumlara ait kıyıyı işgal eden tüm unsurların kaldırılmasına ilişkin raporu okundu.
Meclis üyeleri, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu doğrultusunda, kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla halkın kullanıma kapalı olan alanların kamu yararı gözetilerek açılması konusunda hazırlanan raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Görüşmelerin ardından, özel ya da resmi kurumlara ait sahili kapatan tüm unsurların kaldırılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Van Gölü, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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