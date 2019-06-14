14.06.2019 12:20
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Edremit Belediyesi'nden YKS Tedbirleri

Edremit Belediyesi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşamaması için bir dizi önlem alındını söyledi.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşamaması için bir dizi önlem alındını söyledi.

Sınava girecek gençlerin kaygı ve heyecanlarını bir kenara bırakarak, morallerini yüksek tutmaları, ailelerin de çocuklarına destek olmaları gerektiğini belirten Başkan Say, öğrencilerin dikkat dağınıklığı yaşamaması için sınav bölgelerine yakın alanlarda yapılan inşaat çalışmalarının sınav bitimine kadar durdurulacağını vurguladı. Öğrenciler sınavdayken okul çevrelerinde seyyar satıcıların ses ve gürültü yapmalarına ise izin verilmeyeceğini ifade eden Başkan Say, "Ekiplerimiz tarafından sürekli denetimler gerçekleştirilerek öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sınav sürelerini geçirmeleri sağlanacak. Vatandaşlarımızdan da öğrencilerin rahat bir ortamda sınav geçirebilmeleri için duyarlı olmalarını istiyoruz. 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü yapılacak YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek tüm öğrencilerimiz, yoğun tempoda bir yıl geçirdiler. Hayatlarına yön verecek çok önemli bir aşamayı geçmek üzere olan öğrencilerimize bizler de Edremit Belediyesi olarak gereken tüm desteği vereceğiz. Öğrenci kardeşlerimize güveniyor ve başarılar diliyorum" dedi. - VAN
Kaynak: İHA
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