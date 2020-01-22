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Edremit Belediyesi'ne anlamlı teşekkür

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin hazırladığı sosyal sorumluluk projesi herkesin takdirini kazandı.

22.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:46Edremit Belediyesi'ne anlamlı teşekkür
'in Belediyesi'nin hazırladığı sosyal sorumluluk projesi herkesin takdirini kazandı. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz hazırlanan projeden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan geçtiğimiz günlerde, yarıyıl tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi olarak, Edremit'teki tüm termal tesislerde Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak konaklama imkanı sunduklarının müjdesini vermişti. Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi büyük ilgi gördü. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, bu anlamlı proje dolayısıyla Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'yı ziyaret ederek başta Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olmak üzere emeği geçen ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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