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Edremit Belediyesi personeline Korona eğitimi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini sürdüren Edremit Belediyesi, personeline "Korona Virüsüne Karşı Bilgilendirme Eğitimi" verdi.

13.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:39
Edremit Belediyesi personeline Korona eğitimi
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini sürdüren Edremit Belediyesi, personeline "Korona Virüsüne Karşı Bilgilendirme Eğitimi" verdi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsüne karşı önlemlerine devam eden Edremit Belediyesi, belediye içinde yapılan temizlik ve ilaçlama işlemlerinin yanı sıra, iş güvenliği eğitimleri kapsamında belediye personeline "Korona Virüsüne Karşı Bilgilendirme Eğitimi" verdi. Edremit Belediyesi İş Güvenliği Uzmanları Sibel Arıcı ve Eren Savut tarafından belediyedeki tüm müdürlük ve birimlere verilen eğitimde, iş yerinde ve evde korunma yöntemleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Koronadan korunmada kişisel hijyenin önemine dikkat çeken iş güvenliği uzmanları, insanlarla öpüşme, tokalaşma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiğinden bahsetti. İş Güvenliği Uzmanı Eren Savut, "Koronadan korunmada en önemli silahımız su ve sabun. Ellerimizi sık sık yıkamak ve kişisel hijyene dikkat etmek bizi virüse karşı koruyacaktır. Bunun yanı sıra kullanılan el dezenfektanları ve kolonya el yıkama kadar etkili korunma yöntemleri değildir. Üstelik bu dezenfektanların sık kullanılması ellerin doğal florasını da bozacağından sık sık kullanılması el sağlığını da olumsuz yönde etkileyecektir. Dezenfektanları sadece suya ulaşamadığımız ve kirli yüzeylere temas etme durumumuzda acil yöntem olarak kullanmalıyız. İş yerindeyken sık sık el yıkamak, elleri iyice kurulamak eve gittiğimizde de el ve yüz temizliğini yapmak, sık sık duş almak, dışarıda giydiğimiz giysileri eve gidince hemen yıkamak, kıyafetleri her gün yıkama imkanımız yoksa güneşli alanda havalandırmak bizleri Koronaya koruyacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

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