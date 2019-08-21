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Edremit Belediyesi şeffaflık içerisinde ilk ihalesini yaptı

Van'ın Edremit Belediyesi, 'Yol Alt Temel Stabilize Malzemesi' alımı ihalesini açık ihale usulü ile gerçekleştirdi.

21.08.2019 11:10 Edremit Belediyesi şeffaflık içerisinde ilk ihalesini yaptı
Van'ın Edremit Belediyesi, 'Yol Alt Temel Stabilize Malzemesi' alımı ihalesini açık ihale usulü ile gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen 'Yol Alt Stabilize Temel Malzemesi' alımı ihalesini açık ihale usulü ile yaptı. Edremit Belediyesi ek bina toplantı salonunda Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı M. Garip Bayram başkanlığında yapılan ihaleye 7 firma katıldı. 60 bin ton stabilize malzeme alımının istendiği ihale, firmalarca verilen zarfların alınması ile devam ederken, şeffaflık içerisinde basına da açık bir şekilde yapıldı. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'ncu maddesi gereği açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede, teklif zarfları üzerinde yapılacak inceleme sonunda en uygun teklifi veren firmanın adının daha sonra açıklanacağı belirtildi. - VAN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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