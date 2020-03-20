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Edremit Belediyesi semt pazarında tıbbi maske dağıttı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki semt pazarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tıbbi maske dağıtıldı.

20.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:48
Edremit Belediyesi semt pazarında tıbbi maske dağıttı
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ndeki semt pazarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tıbbi maske dağıtıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle ilçede önlemler alınmaya devam edildiği bildirildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, semt pazarlarında hem vatandaşın hem de esnafın sağlığını korumak amacıyla tıbbi maske dağıtıldığını duyurdu.
Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Tuncer, "Edremit Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızı korumak için çalışıyoruz. Pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızı yakın temas konusunda uyararak koronavirüsten korunma yöntemlerini anlattık. Panik yapmadan önlem almamız gerektiğinin altını çizdik." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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