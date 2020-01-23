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Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı Edremit Belediyesi larva mücadelesine başladı.

23.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:36Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı
'in ilçesinde yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı Edremit Belediyesi larva mücadelesine başladı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve kara sineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı. Mücadelede ergin aşamaya gelmeden larvaların üreme alanlarında yok edilmesi için ilçe genelindeki çay ve dere yatakları, bataklık gibi alanlarda ilaçlamalar yapılmaya başlandı. Yaz aylarında sivrisinek ve karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu belirten yetkililer, yaz mevsiminde sivrisinek sıkıntısı çekilmemesi için ilaçlamalara larva döneminde başladıklarını ifade ettiler. Erken dönem larva mücadelesi, yaz aylarında da sinek ve haşere mücadelesiyle devam edecek. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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