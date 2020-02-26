Haberler » Güncel » Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı - Haber

Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.

26.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:50Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı
'in Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.

Edremit Belediyesi, yaz aylarında yaşanan sinek ve haşere sorununu çözmek için lavra döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ilaçlama ekipleri, haftanın 7 günü Edremit'in tüm mahallerini dolaşarak detaylı ilaçlama çalışması yapıyor. Özellikle arıtma, kanalizasyon ve sazlık alanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla sinek ve haşere sorununa daha köklü çözüm sağlanması hedefleniyor. Yaz aylarına kadar aralıksız devam edecek ilaçlama çalışmaları sonrası sinek ve haşere sayısının azaltılarak yaz aylarında vatandaşların sorun yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yaz aylarında vatandaşın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa tam zamanında müdahale ediyoruz. Lavra döneminde başladığımız ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edecek. Böylelikle sinek ve haşere sorununu çözerek vatandaşlarımızın yazın rahat etmesini sağlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:50:18