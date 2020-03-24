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Edremit Belediyesi: Siz evde kalın, biz size hizmet ederiz

BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

24.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:46
Edremit Belediyesi: Siz evde kalın, biz size hizmet ederiz
BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edremit Belediyesi sözcüsü Tayfun Canlı, devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini söyleyerek, "Bir yandan dezenfekte çalışmaları sürerken, diğer yandan da vatandaşlarımızın evlerine hizmet götürüyoruz. Siz evde kalın, biz size hizmet ederiz" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsle, belediyeler de mücadeleye devam ediyor. Edremit Belediyesi de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İlçede çağrı merkeziyle ilçe sakinlerine günün 24 saati hizmet veriliyor. Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyleyerek, "Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Emniyet Müdürü Yasin Özer'in de tam destek vermesi yerel yönetim ve merkezi idare iş birliğinin de güzel bir örneğini oluşturduk. Kurulan hijyen timleri hava limanından duraklara, parklara, en uzakta kırsal mahallelere kadar dezenfekte çalışmalarına sürekli olarak devam ediyor. Vatandaşlarımız Edremit Belediyesi'nin 444 85 10 numaralı çağrı merkezi ile günün 24 saati bizlere ulaşabilir. Siz evde kalın, biz size hizmet ederiz" dedi.

Ayrıca vatandaşlara sokağa çıkmayın çağırısında da bulunan Canlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Başta 65 yaş ve üstü büyüklerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını ve evlerinde kalmalarını bir kez daha tavsiye ediyoruz. Lütfen sizler evlerinizde kalın bizler sizler için çalışmaya devam edeceğiz, Allah'ın izniyle bugünleri de inşallah atlatacağız."

BAŞKAN ARSLAN: EVDE HAYAT VAR

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da eşi Oya Arslan ile sosyal medyadan yayınladığı mesajında evde kalınması çağrısında bulundu. Selman Hasan Arslan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yer alan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmeti evlerine kadar götürüyoruz. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız Edremit Belediyesi Vefa Destek Grubumuza; 0266 372 17 00, 0266 372 22 11 ve 0266 372 22 55 numaralı telefonlardan, 09: 00-18: 00 saatleri arasında ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Tüm vatandaşlarımızı sağlıkları için mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyorum. Evde hayat var."


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler : Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel

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