16.07.2019 15:47
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Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Edremit'te yazın sıcaktan kışın ise soğuktan etkilenen sokak hayvanları için Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile ilçenin değişik yerlerine beslenme odakları kurulmaya başlandı.

Edremit'te yazın sıcaktan kışın ise soğuktan etkilenen sokak hayvanları için Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile ilçenin değişik yerlerine beslenme odakları kurulmaya başlandı.

Yaz mevsimi nedeniyle hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte Edremit Belediyesi Sokak hayvanlarının yardımına koştu. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile Hayvan Hakları Komisyonu yönetiminde, sokaklarda yaşayan hayvanların beslenmeleri için beslenme odakları yerleştirilmeye başlandı. Edremit Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu Komisyon Üyeleri Nezahat Salon, Metin Aktaş, Sedat Osmanoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Herdan, Edremit Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yönetiminden Tolga Gürsoy ve veteriner hekim Mustafa Sefa Gerger beslenme odaklarının yerleştirilmesi sırasında yerinde inceleme bulundu. Hayvanseverler ile birlikte çöplükler başta olmak üzere kentin farklı noktalarına yerleştirilen beslenme odaklarına ekipler tarafından her gün su ve mama temini yapılıyor.

Su ve mama ikmali düzenli olarak Edremit Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak olan beslenme odaklarının, gönüllü kuruluş ve kişilerle de işbirliği içerisinde, ikmal faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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