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Edremit belediyesi sorunsuz bir kış için çalışıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

23.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:13 Edremit belediyesi sorunsuz bir kış için çalışıyor
'in Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler Gazicelal, Cennetayağı, İkizçay, Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını hızlandırdı.

Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış sezonu öncesinde ilçenin farklı bölgelerinde çalışmalarını tamamlarken, Gazicelal, Cennetayağı, İkizçay, Altınkum Mahalleri'nde de yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler ilçe merkezinde Gazicelal Mahallesi, Cennetayağı Mahallesi ile İkizçay Mahallesi ile Altınkum Mahallesi'nin dalyan mevkiinde yağmur suyu ana hatları ile rögar ve menfez yapımlarını gerçekleştiriyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kentin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Arslan, "Kış mevsiminde vatandaşlarımızın daha rahat etmeleri için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında çalışmaların bir an önce tamamlanması için ekip arkadaşlarımız zaman ve mesai gözetmeksizin görevlerini yapıyorlar " dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Altınkum, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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