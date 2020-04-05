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Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.

05.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:07
Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı
Balıkesir 'in Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelgesi doğrultusunda, pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanları gibi vatandaşların bulunduğu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Edremit ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği kent genelinde açık olması gereken pazar yerlerinde Edremit Belediyesi tarafından vatandaşlara ve esnaflara ilk etapta 10 bin adet maske dağıtıldı.

Pazaryerlerinde giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sırayla sağlanırken, maske dağıtımının yanı sıra vatandaşlar tek tek el dezenfektanı yapılarak pazara alındı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, salgınla mücadele kapsamında belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını belirterek "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğinden ilçemizde halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması için açık olmasına karar verilen pazaryerlerimizde 10 bin adet maskeyi ücretsiz olarak dağıttık. Koronavirüs belasına karşı vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, zorunlu durum olmadıkça dışarı çıkmamalarını bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler tüm ekibimiz ve çağrı merkezimiz aracılığı ile 24 saat sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa, hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel
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