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Edremit Belediyesi Veterinerlik sosyal medyada

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokaktaki canlar için kendi sosyal medya hesabını kurdu.

07.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:25Edremit Belediyesi Veterinerlik sosyal medyada
'in Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokaktaki canlar için kendi sosyal medya hesabını kurdu. "Edremit Bld Veterinerlik" adıyla kurulan Facebook hesabı üzerinden sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi yapılacak.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü kurduğu Facebook sayfası üzerinden doğadaki canların sahiplendirilmesinin yanı sıra hayvan kayıp ilanları ve müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin birçok duyuruyu hayvan severlerle paylaşacak. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Berna Şellavcı, "Yaptığımız tüm çalışmaların şeffaf ve hayvan severlerle iş birliği içinde yapmaya özen gösteriyoruz. Oluşturduğumuz sosyal medya ağının hayvan severlerle aramızda etkili bir iletişim ağı oluşturarak çalışmalara olumlu katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bu ağ, iş birliğimizi güçlendirecek ve sokaktaki canlara daha iyi hizmet vermemizi sağlayacak bir platform olacak. Tüm hayvan severleri sayfamızı takip etmeye ve bu iş birliğine ortak olmaya davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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