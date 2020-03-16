Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor.
16.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:33
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor.
Hizmet binasının giriş kapılarında bulunan belediye sağlık personelleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar, sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor.
Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesiyle de vatandaşların elleri dezenfekte ediliyor.
Öte yandan, özel kıyafetli ekipler ise belediye içinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında kentte hijyen çalışması başlattıklarını söyledi.
Hizmet binasının giriş kapılarında bulunan belediye sağlık personelleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar, sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor.
Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesiyle de vatandaşların elleri dezenfekte ediliyor.
Öte yandan, özel kıyafetli ekipler ise belediye içinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında kentte hijyen çalışması başlattıklarını söyledi.
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Kaynak: AA
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