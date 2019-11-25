Haberler » Güncel » Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı - Haber

Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılmaya başlandı.

25.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:46Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı
'in ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılmaya başlandı.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen ve kesilerek çuvallara konulan odunlar, mahalle muhtarlarının tespit ettiği vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.
Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "İhtiyacı olanlara aşevinden sıcak yemek, gıda ve giysi yardımları yapıyoruz. Havalar soğumaya başladı, biz de belediye olarak vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmak amacıyla yakacak yardımları yapıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından muhtarlarımız ile ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Belirlenen ailelere kış mevsiminde yakacak odunları evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 Binali Yıldırım: "İnternet hayatımızın bir parçası haline geldi"
17:52 İngiltere'den Lübnan'daki yeni hükümetin kurulmasına destek
17:51 JANDARMADAN ŞEHİT ÖĞRETMENİN EŞİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
17:51 Polis gibi davranıp Pakistanlıları dolandıran kişi tutuklandı
17:47 YÖK Başkanı Saraç'a Fahri Doktora unvanı
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:16 Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:53:51